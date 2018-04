Ce verrou sans clé sécurisé et inviolable se connecte à l'application Nest. Verrouillez et déverrouillez la porte, où que vous soyez. Attribuez des NIP à vos invités. Définissez des délais d'expiration. Et recevez des alertes chaque fois que quelqu'un entre chez eux ou en sort. L'information sur les emballages des modèles de couleur bronze huilé et laiton poli n'est offerte qu'en anglais.